اليمن.. عشرات القتلى من عناصر “مليشيا الحوثي” في غارات جوية للتحالف على “تعز”

متابعات-فجر :

تكبدت ميليشيا جماعة الحوثي والمخلوع علي عبدالله صالح،أمس السبت، خسائر بشرية كبيرة إثر سلسلة غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت مواقع وتجمعات الانقلابيين في محافظة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء الحكومية “سبأ” عن مصدر عسكري قوله: سقط عشرات القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية في ست غارات استهدفت تعزيزات وتجمعات ومواقع للميليشيا خلف محطة الكهرباء ونقطة البهول منطقة اللصبة شمال البرح ونقطة أمنية بين مفرق موزع ومفرق المخا غرب مدينة تعز.

وأضاف المصدر أن الغارات استهدفت أيضاً تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها باتجاه مفرق المخا وتجمعات لأفراد جوار منزل المتحوث عبدالوهاب محمد سنان، وأشار إلى تدمير أكثر من ستة أطقم كانت محملة بالأفراد والذخائر.