إحباط محاولة تسلل جديدة إلى البيت الأبيض

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر إن شخصاً قفز داخل منطقة عازلة في مواجهة البيت الأبيض أمس السبت لكنه لم ينجح في تسلق سياجه. وأضاف المتحدث على تويتر أن ذلك تم خلال وجود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فلوريدا.وقالت قناة تلفزيون (سي.إن.إن) إن رجال جهاز الخدمة السرية الأمريكي نجحوا في اعتقال الشخص ومنعه من التسلل إلى داخل البيت الأبيض.وفي وقت سابق تعرض الجهاز للانتقاد بعد أن تسلق شخص سياج البيت الأبيض وظل في فنائه لمدة 16 دقيقة قبل أن يتم اعتقاله.وفي سياق منفصل قال جهاز الخدمة السرية الجمعة الماضية إن جهاز كمبيوتر محمولاً تعرض للسرقة من سيارة موظف بالجهاز في مدينة نيويورك إلا أن مثل تلك الأجهزة التي يمنحها الجهاز لموظفيه تتضمن عدة مستويات من الحماية وغير مسموح بأن تحتوي على معلومات سرية.ولم يرد الجهاز حتى الآن على طلب للتعليق بشأن حادث أمس السبت.