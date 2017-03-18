تعليق الدرسة في تبوك وعنيزة والرس وحفر الباطن غداً الأحد

متابعات – فجر

أعلنت إدارت تعليم تبوك، وعنيزة، والرس، والقريات، وحفر الباطن، والمجمعة، والمذنب، تعليق الدراسة غداً الأحد 20-6-1438هـ، بسبب الظروف المناخية.

كما تم تعليق التدريب بكافة الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والمعاهد الأهلية في القصيم.