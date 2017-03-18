تشيلسي يهرب من فخ ستوك سيتي عن طريق “كاهيل”

متابعات – فجر :

تسبب جاري كاهيل بسذاجة كبيرة في ضربة جزاء ضد فريقه تشيلسي لكنه منح فريقه هدفا غاليا ليقوده إلى التقدم خطوة جديدة على طريق استعادة لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوز ثمين ومتأخر 2 / 1 على مضيفه ستوك سيتي اليوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من المسابقة.

وحقق تشيلسي انتصاره الثالث على التوالي ليرفع رصيده إلى 69 نقطة بفارق 13 نقطة أمام توتنهام ليقترب خطوة جديدة من اللقب قبل آخر تسغ مراحل من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 1 / 1 حيث تقدم البرازيلي ويليان لتشيلسي في الدقيقة 13 وتعادل الأيرلندي جوناثان والترز لستوك سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة 38 .

وفي الشوط الثاني ، سجل كاهيل هدف الفوز لتشيلسي في الدقيقة 87 من المباراة التي شهد وقتها بدل الضائع طرد فيليب باردسلي لاعب ستوك سيتي لنيله الإنذار الثاني في المباراة.