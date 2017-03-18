الرئيس “ترامب” يُطالب بـ”مبالغ مالية طائلة” مقابل الدفاع عن ألمانيا

متابعات – فجر :

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إن برلين “مدينة بمبالغ مالية طائلة” لمنظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) وللولايات المتحدة نظير الدفاع عن ألمانيا، وذلك غداة اجتماعه في البيت الأبيض مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل.

ولترامب تاريخ من التشكيك في حلف شمال الأطلسي والشكوى من فشل أعضاء التحالف في تحقيق هدف الإنفاق الدفاعي البالغ 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع على تويتر “بصرف النظر عما سمعتموه من الأخبار الزائفة، فقد حظيت بلقاء عظيم مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل”.

واستطرد يقول “ومع ذلك، فألمانيا تدين بمبالغ طائلة من المال لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وللولايات المتحدة، يجب أن يتم دفعها مقابل الدفاع القوى ، باهظ التكاليف الذى يقدم لألمانيا!”.

وكان اليميني الشعبوي ترامب اتخذ نسقا ثابتا بإطلاق رسائل ملتهبة على تويتر، وخصوصا في عطلة نهاية الأسبوع، منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع ميركل، أمس الجمعة، كان ترامب قال إنه في اجتماع غداء “أكدت للمستشارة ميركل دعمي القوي لمنظمة حلف شمال الأطلسي، وكذلك الحاجة إلى أن يدفع حلفاؤنا في الناتو حصتهم العادلة لتغطية تكاليف الدفاع. دول عديدة تدين بمبالغ طائلة من المال عن السنوات الماضية، وهذا أمر ظالم جدا للولايات المتحدة. وينبغي أن تدفع هذه الدول ما عليها”.

وقال ترامب إنه شكر ميركل لالتزام ألمانيا بزيادة مساهمتها في حلف شمال الأطلسي إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي البيت الأبيض، قالت ميركل إنها وترامب ناقشا مساهمة برلين في حلف شمال الأطلسي واستمرار المشاركة العسكرية الألمانية في أفغانستان.

وأقر ترامب بالدور الألماني: “أريد أن أشكر المستشارة على دورها القيادي في دعم منظمة حلف شمال الأطلسي وجهودها في أفغانستان. جاء ذلك بتكلفة كبيرة، بما في ذلك مقتل أكثر من 50 من الجنود الألمان الذين نجل كثيرا تضحيتهم”.