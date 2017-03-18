تدريبات «الأخضر» تشهد مشاركة آل فتيل والشهراني والمؤشر

متابعات – فجر :

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم السبت برنامجه التدريبي بحصة تدريبية مسائية على الملعب الوطني ببانكوك ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة منتخب تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م .

بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب ثم تمارين الإحماء باستخدام الأقماع بعدها تمرين التمرير المتنوع بعدها المجموعات الصغيرة التي تركزت على لعب الكرة السريعة ليشرع بعدها السيد بيرت فان مارفيك بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ليجري مناورة تكتيكية على نصف مساحة الملعب ركز على اللعب في المساحات الصغيرة بعدها مناورة على كامل الملعب طبق معها العديد من الجمل التكتيكية .على صعيد متصل شهدت الحصة التدريبية مشاركة الثلاثي محمد ال فتيل و ياسر الشهراني و سلمان المؤشر في التدريبات الجماعية .

هذا و شهدت الحصة التدريبية حضور و متابعة سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل محمد عزت، ويجري المنتخب السعودي مساء غداً الأحد حصة تدريباته على الملعب الوطني ببانكوك عند الساعة 30 : 6 مساءً .