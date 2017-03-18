رابطة العالم الإسلامي تنظم مؤتمر “الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومحكمات الشريعة”

واس – فجر :

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ, يفتتح صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة يوم غدٍ المؤتمر الدولي الذي تنظمه رابطة العالم الإسلامي ممثلة في مجمعها الفقهي بعنوان “الاتجاهات الفكرية بين حرية التعبير ومُحْكَمَات الشريعة”, وذلك في مقر الرابطة بمكة المكرمة.

وبهذه المناسبة، نوه معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى برعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المؤتمر العالمي، التي تأتي تقديراً منه ـ أيده الله ـ للعلم والعلماء وحفاوته واهتمامه بالمناشط العلمية العالمية في إطار عملها الإسلامي المثمر بما يُعزز سلامة المنهج الشرعي ومحاربة أشكال الغلو والتطرف كافة، ترسيخاً لقيم الوسطية والاعتدال في دين الإسلام.

وأكد معاليه أن رعاية خادم الحرمين الشريفين للمؤتمر ستكون – بمشيئة الله – حافزاً كبيراً للمؤتمرين لبذل المزيد من الجهد العلمي لتحقيق أهداف المؤتمر مشيراً إلى أن الأهمية العلمية للمؤتمر تكمن في انبثاقه عن مناشط المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، وهو ما سيُكسب توصياتِهِ وزناً علمياً كبيراً في إطار المظلة العالمية الجامعة للشعوب الإسلامية وهي رابطة العالم الإسلامي.

وأوضح أن محاور الندوة ستناقش عدداً من الموضوعات المهمة المتعلقة بالاتجاهات الفكرية وتجليتها على ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وستكون فاتحةً المجال للحوار والنقاش حول قضاياه الفكرية التي تهدف إلى وضع إطار مُحْكَمٍ لها، يضمن حرية التعبير مع احترام الثوابت الشرعية.

وبيّن معالي الدكتور العيسى أن المؤتمر سيحضره سماحة المفتي العام للمملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء رئيس المجمع الفقهي الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، وقيادات إسلامية كبرى على مستوى وزراء الشؤون والهيئات والمؤسسات الإسلامية الحكومية والأهلية من دول العالم، وعدد من رواد المعرفة والفكر والإعلام.