اختيار الحكم السعودي “المرداسي” لمشروع تطوير الحكام في آسيا

متابعات – فجر :

استحدثت دائرة التحكيم في الاتحاد الاسيوي مشروعاً جديداً يهدف لتطوير الحكام الجدد في آسيا ، واختارت لهذا المشروع الحكم الدولي السعودي فهد المرداسي بناءً على اختياره من ضمن حكام كأس العالم 2018م .

ويهدف المشروع إلى تطوير أداء الحكام في كل أنحاء القارة من خلال اكتشاف حكام جدد من خلال حضور مباريات بطولات يشرف عليها الاتحاد الآسيوي منها كأس رئيس الاتحاد الآسيوي – وكأس آسيا تحت 16 سنة وتحت 14 سنة

واختارت دائرة التحكيم في الاتحاد الآسيوي اسم مدرب الحكام الجدد على هذا المشروع الذي يسهم في تطوير هؤلاء الحكام الذين يعتبرون مستقبل التحكيم في آسيا من خلال مشاهدة أداءهم في المباريات والجلوس مع الحكام بعد نهاية المباراة وتوجيههم واستعراض خبراتهم التحكيمية التي اكتسبوها في المباريات وكيفية تطبيقها مستقبلا كذلك متابعة الحكام خارج الملعب من خلال معسكراتهم في البطولات .

ويبدأ العمل في هذه المشروع في يناير 2018 من خلال عقد دورات للمشاركين في هذا المشروع الذي يضم بجانب الحكم الدولي فهد المرداسي – والحكم رافشان ايرماتوف والإيراني علي رضا فغاني والإماراتي محمد عبدالله والقطري عبدالرحمن جاسم والياباني ارويجي ساتو والسنغافوري محمد تقي والكوري كيم مدير دائرة التحكيم في الاتحاد الآسيوي مشرفاً على المشروع .