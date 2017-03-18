187 ألف تطبيق لن تعمل مع نظام آبل الجديد “iOS11”

متابعات – فجر :

كشف أحدث تقارير شركة “سنسور تاور” المتخصصة في تحليل تطبيقات الهواتف الذكية عن نحو 187 ألف تطبيق لن تكون صالحة للعمل مع نظام تشغيل “آبل” الجديد “iOS11” الخاص بأجهزة الآيفون والآيباد.

وقالت شركة “سنسور تاور”: نسبة التطبيقات التي قد لا تعمل للعمل مع “iOS11” تصل إلى 8% من إجمالي تطبيقات آيفون على متجر “AppStore”.

وأضافت: هذه التطبيقات صدرت قبل إطلاق “آبل” لهاتفها “آيفون 5 إس” عام 2013 ولم يتم تحديثها حتى الآن.

جدير بالذكر أن شركة “آبل” كانت تطلب من مطوري التطبيقات تحديث نسخ جديدة من هذه التطبيقات لكي تتماشى مع أنظمة التشغيل الجديدة، إلا أن تحذيرات الشركة الأخيرة قالت: بعض التطبيقات لن تعمل مع نظام التشغيل المقبل.

وعزز ذلك التكهنات بأن “آبل” ستنهي دعمها لبعض هذه التطبيقات.