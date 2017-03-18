تدشين المهرجان الكشفي بمشاركة أكثر من 700 كشاف بالمدينة

متابعات – فجر :

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة دشن وكيل وزارة التعليم د. نياف الجابري ” مهرجان التعليم للتربية الكشفية ” والذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة في حديقة الملك فهد المركزية ، بمشاركة أكثر من ( 700 ) قائد وكشاف من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ، بحضور مدير عام التعليم ناصر بن عبدالله العبدالكريم وعدد من القيادات التعليمية والقيادات الكشفية من مناطق ومحافظات المملكة .

وأشار العبدالكريم إلى أن الملتقى يسهم في التوعية الفكرية للشباب وحمايتهم من الانحراف ضمن إطار منهج النشاط الكشفي ، وصولاً إلى تعزيز الوسطية والاعتدال وفق قيم ومهارات الانتماء الوطني والترابط المجتمعي ، لافتا إلى عرض الكشافين المشاركين أفضل مشاريعهم ومبادراتهم المجتمعية أمام زملائهم من طلاب المدارس محققين بذلك رؤية المملكة 2030 م .

وشاهد الحضور عرضا مرئيا عن المناسبة، تلا ذلك أوبريت “مجد الكشاف” قدمه كشافة مدارس المدينة المنورة، وفي الختام تم تكريم الجهات المشاركة : هيئة السياحة والتراث الوطني والأمانة والنقابة العامة للسيارات وجمعية الكشافة وبلدية قباء واللجنة الكشفية للخبراء .