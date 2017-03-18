تعرف على جزيرة “الورق” في تايلاند

متابعات-فجر:

جزيرة كوليب Koh LIpe وتعني حرفياً جزيرة الورق هي أكثر الجزر الجنوبية في تايلاند فضلا عن كونها واحدة من جزر بتانج التي تقع في المتنزه البحري الوطني الرائع “تاروتاو”.

تم اكتشاف جزيرة كوليب لأول مرة من قبل تشاو لي الذي كان يسافر من جزيرة إلى أخرى بحثا عن أفضل مكان للصيد لإطعام قبيلته وفي نهاية المطاف عثر على هذه الجزيرة في عام 1909 والتي أتخذها مسكناً دائما له، ولكن الجزيرة بقيت سراً لا يعرف بوجودها سوى قوم تشاو حتى تم بيعها إلى الحكومة التايلاندية في عام 1970.

تعتبر جزيرة كوليب واحدة من أشهر الوجهات السياحية في تايلاند والتي ساهمت بشكل ملحوظ منذ اكتشافها في زيادة السياحة في تايلاند.

يمكن الوصول إلى الجزيرة على مدار العام عن طريق العبارات التي تنطلق من جزيرة باك بارا، وهناك قوارب موسمية أيضا تنطلق ابتداءً من جزيرتي جزيرة كوه لانتا وكوه فاي فاي وبوكيت وغيرها من الجزر الصغيرة الواقعة في بحر اندامان.

توفر الجزيرة الكثير من الفنادق والمنتجعات الفاخرة للاختيار من بينها، ولعل أفضلها هي الفنادق الموجودة بمنطقة صن رايز بيتش Sunrise Beach حيث تتوفر أجمل إطلالة على شروق الشمس وغروبها من الجزء العلوي من الشاطئ مع الكثير من المطاعم ووسائل الراحة.

كذلك هناك منتجع ساليسا Salisa الذي يحتوي على شاطئ كبير ويبعد عن الممشى دقيقتين فقط سيرا على الأقدام، ومنتجع عشرة أقمار ليب Ten Moons Lipe Resort الذي يتميز باحتوائه على أنعم رمال في كوليب، هناك أيضا أكواخ تطل على الشواطئ بميزانية معقولة.

كما هو الحال في جنوب شرق آسيا تعتمد أسعار الفنادق إلى حد كبير على الموسم لذلك فإذا كنت تبحث عن أسعار مناسبة فيجب عليك تجنب موسم الذروة حيث تكون الأسعار الضعف.