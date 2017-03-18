مقتل أكثر من 22 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي بـ”بنغازي”

متابعات-فجر:

قالت كتيبة الاقتحام الأولى التابعة للشرطة العسكرية في بنغازي، إنه تم قتل أكثر من 22 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة “عمارات 12” بعد عمليات تمشيط غرب المدينة، حسبما أورد موقع “بوابة الوسط”.

وقالت الكتيبة، اليوم السبت، إن الأجهزة الأمنية “ألقت القبض على 3 عناصر من المجموعات الإرهابية الذين فروا من “عمارات 12″، فيما ضُبطت مجموعة من نساء عناصر داعش خلال عملية الهروب التي نفذتها ثلاث سيارات مدرعة، هربت منها اثنتان وضبطت ثالثة كانت في اتجاه سوق الحوت”.

وحاولت المجموعات الإرهابية فجر اليوم الفرار في اتجاهين، إذ انطلقت مجموعة إلى محور الصابري ومجموعة إلى غرب بنغازي، والتي وقعت بين نيران القوات المسلحة، مما أدى إلى مقتل عدد منهم وأسر آخرين، كما تم التحفظ على عائلتين حاولوا الخروج معهم.