مقتل رجل في مطار ” أورلي ” بعد محاولته انتزاع سلاح رجل أمن

متابعات-فجر:

أعلنت الشرطة الفرنسية، السبت، أنها قتلت رجلاً بعدما حاول انتزاع سلاح حارس عسكري في مطار “أورلي” بباريس.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، قامت قوات الأمن بإخلاء مطار “أورلي”، بعد أن حاول رجل انتزاع سلاح من جندي، في حين قالت الشرطة إنها تجري عملية في المطار، حيث قامت بعزل الطائرات القادمة إلى مطار “أورلي”.

وقال وزير الداخلية الفرنسي إنه لم تقع أي إصابات بين المدنيين في حادث مطار “أورلي”، ونصحت الشرطة المواطنين بعدم التوجه لمطار “أورلي”.

وقالت وسائل إعلام فرنسية إن الرجل القتيل لم يكن يحمل أحزمة ناسفة.

وفي رواية نقلتها وكالة “فرانس برس”، قال الناطق باسم وزارة الداخلية: “سرق رجل قطعة سلاح من عسكري، ثم لجأ إلى محل تجاري في المطار، قبل أن تقتله قوات الأمن”، مضيفاً أنه “لم يسقط جرحى”، في حين قال شهود إنه “تم إخلاء المطار”.