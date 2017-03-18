الأمين العام لمجلس التعاون يدين بشدة قصف أحد المساجد في محافظة مأرب اليمنية

متابعات _فجر

أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني, بشدة القصف الصاروخي الذي قامت به جماعة الحوثي وصالح أمس واستهدف أحد المساجد في مديرية صرواح بمحافظة مأرب اليمنية، وأدى إلى استشهاد وجرح عشرات المصلين الأبرياء .

ووصف معاليه القصف الصاروخي بأنه جريمة إرهابية شنيعة تتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية, مشدداً على أن استهداف دور العبادة وسفك دماء الآمنين جريمة إرهابية وتصعيد خطير لا يمكن تبريره أو السكوت عليه .

وأكد معاليه وقوف دول مجلس التعاون مع الحكومة اليمنية، داعياً المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الجرائم الإرهابية البشعة .

وعبر معاليه عن تعازيه الحارة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني، متمنياً للجرحى الشفاء العاجل.