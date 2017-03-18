35 كفيفة زرن معرض الرياض الدولي للكتاب

واس _فجر

زارت مساء امس, 35 كفيفة معرض الرياض الدولي للكتاب 2017 ، حيث كان باستقبالهن متطوعات مبادرة القارئ المتجول التي اطلقتها جمعية “كفيفو” لجنة استقبال كبار الشخصيات من ادارة معرض الكتاب .

وتمكنت الكفيفات من الاستفادة من المعرض حيث استفدنا من الخصومات المقدمة لهن من ٥٧ دار نشر ، إذ وصلت الخصومات الى 80 % ، كما استفدنا من الندوات والفعاليات المصاحبة لمعرض الكتاب .

وقدم المشرف العام على مبادرة القارئ المتجول نواف المنقور, شكره لوكيل الشؤون الثقافية والمشرف العام على معرض الكتاب الدكتور عبدالرحمن العاصم ومدير معرض الكتاب سلطان الفقير على حسن استقبالهم وتقديم التسهيلات اللازمة لدخولهن ، ولاستفادتهن من فعاليات معرض الكتاب .

واكد مدير عام الجمعية الدكتور الحميدي بن محمد الضيدان, ان ما تقدمه الجمعية من خدمات للكفيفات والمكفوفين هو واجب لاستفادتهم من هذا الصرح الثقافي الدولي .