طريقة سحرية لازالة الشعر الزائد من دون وجع

متابعات _فجر

يعتبر زيت الزيتون مادة اساسية ومهمّة على مائدة السفرة، اضافةً الى انّه مكوّن مستخدم في غالبية الأطباق.

وللزيت فوائد جمالية عديدة، وابرزها ازالة الشعر الزائد. اذ انّ زيت الزيتون يستخدم في هذه العملية، نظراً لانزلاقه، كما انّه ينعّم البشرة.

اليك الخطوات الأساسية الواجب اتّباعها لازالة الشعر الزائد بواسطة زيت الزيتون:

– احضري زجاجة زيت زيتون جديدة، لأنّ زيت المنزل معرّض للبخار، وفقدان فوائده.

– اسكبي القليل من الزيت على يديك، ودلّكي المنطقة التي تنوين التخلّص من شعرها الزائد.

– الجأي الى الشفرة، ولا تخافي من الجروح، لأنّ زيت الزيتون سائل لزج ويحمي الجلد وينعّمه. وباستطاعتك وضع الشفرة في الزيت لحمايتها من الصدأ.

وينصح بعدم استخدام مرطّبات كيميائية بعد ازالة الشعر، لأنّ الزيت مرطّب طبيعي للبشرة.