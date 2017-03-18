مقتل شخص إثر اصطدام طائرتين صغيرتين فوق مركز تسوق في كندا

متابعات _فجر

قتل طيار وأصيب آخر بجروح خطيرة بعد اصطدام طائرتين صغيرتين فوق مركز مزدحم للتسوق في كندا أمس الجمعة. وأفاد شاهد عيان، أنه رأى أجزاء من طائرة تتساقط على موقف للسيارات في مركز “بروميناديس سان برونو” للتسوق على بعد 25 كيلومترا جنوب مونتريال، بينما ذكرت متحدثة باسم الشرطة أن طائرة سقطت على سقف المركز التجاري والأخرى في موقف للسيارات.

وأكدت الشرطة في وقت لاحق أن الطيار الذي لقي حتفه عمره 21 عامًا، وأن الطيار المصاب في الطائرة التي تحطمت على سقف المركز عمره 23 عاما، وأنه لم يكن هناك ركاب آخرون على متن الطائرتين، وكما أن الحادث لم يسفر عن إصابة أحد على الأرض.