الدقل ” عضو مؤسس باللجنة التأسيسية لرابطة المدربين العرب

متابعات – فجر:

انطلقت فعاليات المؤتمر التأسيسي لرابطة المدربين العرب بقاعة فندق كروان بلازا في العاصمة البحرينية المنامة، وتحت رعاية من محافظ العاصمة، وبمشاركة وحضور المدرب الأستاذ/ محمود بن احمد الدقل، وبحضور أكثر من 100 مدرب ومدربة في قاعة المؤتمر ، وكذلك حضر المؤتمر ( 60 ) مدرباً ومدربة عبر الانترنت في القاعة الإلكترونية .

وتمت مناقشة المواضيع المتعلقة بانشاء وإشهار الرابطة، وإقرار النظام الأساسي لها، والموافقة بالاجماع على تأسيس رابطة المدربين العرب وتشكيل الهيئة الادارية للرابطة وتفويض الجمعية العمومية للهيئة الإدارية في انهاء كافة إجراءات إشهار الرابطة .

وقال الأستاذ محمود الدقل، لـ ” فجر ” :” إن هذه الخطوة تعتبر حلم لكل مدربين العرب اللتي بإذن الله تعالى سترى النور قريباً، واللتي تهدف إلى تعزيز قدرات المدربين العرب، ورفع مستوى آدائهم في كافة المجالات وفقاً لأحدث معايير الجودة العالمية، والارتقاء بمهنة التدريب وتطوير العملية التدريبية بما يحقق اهداف التنمية البشرية للمجتمع العربي وتحديد قواعد الجودة الشاملة لاعتماد المدربين وبرامجهم التدريبية بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة والجامعات والمعاهد والاكاديميات العربية والعالمية ” .