أعراض “انفصام الشخصية” وكيفية علاجه

متابعات-فجر :

انفصام الشخصية: وهو يتمثل باضطراب عقلي والتي تحدث بتعطل عمليات التفكير وضعف الإستجابات الإنفعالية ، ويلقب المرض أيضا ب السكيتسوفرينيا وهو يعرف أيضا ب تعدد الشحصية الفصامي أو الشخصية الفصامية ، ويظهر هذا المرض على شكل هلاوس سمعية أو كلام وتفكير مضطرب ووجود خلل في الوظائف الإجتماعية والمهنية . أعراض الفصام الإنعزال عن الناس (وذلك يحدث بسبب الخوف) . الهلوسة كسماع أصوات ومشاهدة أشياء غير موجودة . عدم الإهتمام بالنظافة الشخصية ويظهر ذلك بشكل واضح . تحدث المرء مع نفسه منفردا كأنه يتحدث الى شخص بجانبه . الإيمان بمعتقدات غريبة كأن يتآمر عليه الناس أو يكرهونه . يتصر بتصرفات غريبة كأن يخرج الى الشارع ويمشي مسافات طويلة أو يرتدي ملابس غير ملائمة . برود عاطفي حيث لا يتفاعل مع الأحداث المحيطة حوله . العدوانية . إضطراب أساسي في التفكير : إنعدام التفكير المنطقي وعدم تناسق الأفكار والقفز من موضوع الى آخر . إنعدام تعبيرات الوجه . عدم القدرة على الكلام والتفكير التلقائي . قلة الإنتباه . المزاج المسطح . عدم القدرة على العمل أو التركيز لمدة طويلة . قد تحدث تغيرات في المزاج (أعراض وجدانية) . علاج الإنفصام بالشخصية الفينوثيازينات : وهي من مجموعة مضادة الذهان والتي أستخدم بشكل واسع ، ويكون ذلك بأخذ جرعة ما يقارب (100-1000 mg) يومياً . البوتيروفينونات : كالهالوبيريدول 2-30 mg يوميا وهو أيضا مضاد ذهان قوي وفعال وقد أستخدم في معالجة الحالات الحادة من الفصام والهلوسة ، الكلوزابين ، ريسبيريدون . المعالجة النفسية : ويكون ذلك بطمأنينة المريض مع الطبيب الذي يعالجه وتقوية العلاقة بينهما ،والتي تكون في المقابل المعالجة النفسية السلوكية المعرفية للأفراد قد تفيد في تقليل الأوهام لديهم . المعالجة الاجتماعية : وهي معرفة طبيعة البيئة التي يعيش فيها المريض ، ويكون ذلك أيضا بتثقيف العائلة والأقرباء وإعطاء محفزات إجتماعية وعاطفية الملائمة للمريض .