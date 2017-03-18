مجلس الأمن الدولي يؤكد ضرورة إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن

متابعات-فجر :

أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، ضرورة إيجاد حل سياسي للصراع في اليمن من أجل التوصل الى مخرج للأزمة الانسانية المتفاقمة.

وقال رئيس المجلس سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت عقب جلسة مغلقة عقدها الأعضاء ال15 لبحث آخر التطورات في اليمن ان المجلس أعرب عن دعمه الكامل للمبعوث الأممي الخاص الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد وجهوده المضنية لإنهاء النزاع كما حث كافة الأطراف على العمل معه.

وأضاف رايكروفت انه في غضون ذلك هناك العديد من المناطق باليمن تقترب من الوقوع في مجاعة وهو ما يشكل تحدياعلى المجتمع الدولي مواجهته.

وناشد كافة الأفرقاء في الصراع السماح بوصول المساعدات الانسانية واحترام القانون الانساني الدولي.

وكشف عن أن أعضاء مجلس الأمن استمعوا في جلستهم اليوم الى إيجاز قدمه نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان.