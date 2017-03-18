تطبيق “signal” يضيف ميزة تشفير محادثات الفيديو

متابعات-فجر :

هناك العديد من تطبيقات المحادثات التي تعد بمستوى عالي من الآمان، وتطبيق Signal هو واحد من هذه التطبيقات. وقد كانت Signal تختبر تشفير محادثات الفيديو منذ بضعة أسابيع، وبعد إنتهاء المرحلة التجريبية بدأت Signal بإصدار خاصية تشفير محادثات الفيديو لكافة المستخدمين.

قامت Signal بإصدار هذه الميزة كميزة تجريبية لتطبيقها على منصة الأندرويد. وقد تم إستخدام الفترة التجريبية القصيرة للحصول على الملاحظات من المستخدمين وإصلاح الأخطاء التي تم إكتشافها أثناء المرحلة التجريبية. الآن هذه الميزة خرجت من المرحلة التجريبية، وهي متاحة لكافة مستخدمي Signal على منصتي الأندرويد و iOS.

تماما مثل المحادثات النصية والمحادثات الصوتية، فقد أصبحت خاصية محادثات الفيديو تعتمد على التشفير المتلاصق ( End To End ). وبالنظر إلى أن تطبيق iOS متوافق مع CallKit، فهذا يعني بأن المستخدمين سيكونون قادرين على الرد على محادثات الفيديو في تطبيق Signal مباشرة من شاشة القفل عن طريقة ضغطة واحدة.

بإمكانهم أيضا إجراء هذه المحادثات عن طريق تطبيق جهات الإتصال الأصلي، وحتى رؤية محادثاتهم في قائمة آخر المحادثات ( Recent Calls ) على iPhone. ومع ذلك، هذه الميزة ستعمل فقط إذا كان تطبيق Signal مثبتا على جهاز كلا طرفي المحادثة مع تفعيل خاصية محادثات الفيديو.

بعض الميزات التي تمت المطالبة بها أثناء المرحلة التجريبية تمت إضافتها أيضا، مثل القدرة على إجرء المحادثات التناظرية ( Peer to Peer ). لا يتم توجيه هذه المحادثات عبر خوادم Signal. يمكن للمستخدمين الإستفادة من هذه الميزة إذا بدأو المحادثات التناظرية أو تلقي واحدة، وهذا ما يضمن أقصى قدر من الخصوصية.