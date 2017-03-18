بالصور.. “مدني تبوك” ينقذ 21 شخصاً إثر اندلاع حريق في مبنى بحي المهرجان

متابعات-فجر :

شب حريق في مبنى بحي المهرجان بمدينة تبوك، مساء أمس الجمعة، نتيجة ماس كهربائي؛ ما تسبب في احتجاز خمس عوائل من جنسيات عربية ، وإصابة تسع أشخاص بضيق في التنفس والهلع.

وأوضح نائب المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الملازم أول حسام علي المسعودي، أن بلاغًا ورد أمس الجمعة، عن حادث حريق في مبنى بحي المهرجان بمدينة تبوك، وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع، وعند الوصول اتضح أن الحادث عبارة عن حريق في مبنى مكون من أربعة طوابق وملحق، ووجود حالات احتجاز بسبب تصاعد الدخان الكثيف.

وأضاف المسعودي على الفور تم إنقاذ وإخراج المحتجزين من قبل فرق الدفاع المدني، حيث كان الحريق في شقة بالدور الأول في الصالة”، مؤكدًا إتمام عملية الإطفاء إخماد الحريق والذي اقتصر في صالة الشقة، مشيرًا إلى إخلاء خمس عوائل من جنسيات عربية من قبل فرق الدفاع المدني، وتسجيل تسع حالات سببها ضيق في التنفس والهلع عالجها الهلال الأحمر في الموقع، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.