اليمن.. مقتل 21 من عناصر مليشيا الحوثي بمحافظة شبوة

متابعات-فجر :

لقي 21 عنصراً مصرعهم وأصيب عدد آخر من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية، في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة اليمنية.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية أن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية تصدت بعد منتصف الليل وحتى الساعات الأولى من صباح أمس لعدة هجمات شنتها الميليشيات لاسترداد منطقة طوال السادة ومحيط هجر بن كحلان في مديرية عسيلان.

وأكد المصدر مقتل قائد كتائب الموت الحوثية المدعو أبو عمار و20 آخرين، فيما جرح العشرات وتم استرداد أسلحة وعتاد خلفتها الميليشيات خلفها قبل أن تلوذ بالفرار.