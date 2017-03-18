“ترامب” يطالب “الكونغرس” منح البنتاغون ملياري دولار لمحاربة تنظيم “داعش” الإرهابي

متابعات-فجر :

طلب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الكونغرس منح وزارة الدفاع (البنتاغون) مليارى دولار من أجل تمويل “مرن” لاستخدامه ضد تنظيم داعش على مدى الأشهر الستة القادمة فى وقت تبحث فيه إدارته تغييرات على الحملة التى تقودها الولايات المتحدة ضد التنظيم الإرهابي. ويسعى ترامب أيضا إلى تطوير المنشآت التى لم تتلق تمويلاً كافياً منذ فترة طويلة فى معتقل خليج جوانتانامو العسكرى الأمريكى فى كوبا الذى حاول سلفه باراك أوباما إغلاقه خلال السنوات الثمانى التى تولى فيها الحكم دون أن تنجح مساعيه.

وقال جون روث القائم بأعمال المراقب المالى للبنتاجون فى إفادة صحفية لتوضيح الخطوة “لا يبدو أننا سنغلقه قريبا.”

والمقترحات جزء من طلب تكميلى للكونجرس لإضافة 30 مليار دولار لميزانية البنتاغون خلال السنة المالية الحالية التى بدأت فى عهد أوباما وتنتهى فى سبتمبر.

وقالت وزارة الدفاع إن الطلب يشمل خططا لتعزيز التمويل الأمريكى للحرب ضد تنظيم داعش لتوفير عتاد مثل قنابل متطورة ودفاعات ضد طائرات بدون طيار يشغلها المتشددون بما يرفع الإنفاق الإجمالى على الحملة لأعلى مستوياته على الإطلاق.

وقال روث “هذا على الأرجح سيكون أكبر طلب منا.”

ولم يتضح بعد ما يمكن أن يعنيه التمويل الإضافى بالنسبة لإستراتيجية الحرب الأمريكية الآخذة فى التشكل ضد داعش فى الأشهر القادمة.

وقال ترامب خلال حملته الانتخابية إنه لا يريد فحسب الاحتفاظ بمعتقل جوانتانامو مفتوحا بل أيضا أن يملأه “ببعض الأشرار”.

ويشمل طلب ترامب بتخصيص 5.1 مليار دولار “للعمليات الطارئة فى الخارج” تمويلا إضافيا قدره 1.1 مليار دولار لعدد من مشروعات البنتاجون ومنها “تخطيط وتصميم مشروعات إنشائية دعما لعمليات الاحتجاز فى خليج جوانتانامو بكوبا.”

وقلص أوباما عدد نزلاء السجن إلى 41 لكنه لم يفلح فى الوفاء بوعده بإغلاقه.