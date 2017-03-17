الطائف.. إصابة مواطن عقب سقوط مركبته داخل حفرة بحي القديرة

متابعات-فجر :

أوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالطائف العقيد ناصر بن سلطان الشريف: إن غرفة العمليات الموحدة بمنطقة مكة المكرمة تلقت بلاغًا عن سقوط سيارة في حفرية بحي القديرة

وعلى الفور تم انتقال الفرق اللازمة للموقع وأضاف أن الحالة عبارة عن سقوط سيارة من نوع فورد في حفرية مساحتها (٤×٦) وعمق ثلاثة أمتار واحتجاز السائق داخل السيارة وتم إخراجه وهو في حالة إغماء ونقل عن طريق الهلال الى مستشفي الملك عبدالعزيز بالطائف وكذلك تم اخراج السيارة من داخل الحفرة واتضح ان السيارة والسائق تابعة للشخص الذي قام بهذه الحفرية وان الحفرية لإنشاء بيارة لمنزل تحت الإنشاء وتم ضبط مخالفة بحق المتسبب لعدم التقيد باشتراطات السلامة وعدم وجود حواجز لتأمين الموقع.