“البحرين” ترحب ببيان الخارجية الأمريكية حول إدراج عضوين في “سرايا الأشتر” إلى قائمة الإرهابيين

متابعات-فجر :

رحبت وزارة خارجية البحرين بوضع وزارة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية كل من: أحمد حسن يوسف، ومرتضى مجيد رمضان علوي (يحملان الجنسية البحرينية) ممن ينتمون لما يسمى بسرايا الأشتر الإرهابية على قائمة الإرهابيين العالميين، مؤكدة أن الموقف يعكس إصرار الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على التصدي لكل اشكال الإرهاب وكل من يقوم بدعمه أو التحريض عليه أو التعاطف معه، ويمثل دعمًا ملموسًا لجهود مملكة البحرين في تعزيز الأمن والسلم، ويعد خطوة مهمة ودافعة لجهود محاربة الإرهاب بكل صوره واشكاله على الصعيدين الإقليمي والدولي .

وأشادت الوزارة في بيان لها بهذا الموقف الإيجابي والمهم للولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، لافتة إلي تطلعها لأن تشهد المرحلة القادمة نقلة نوعية في أسلوب تعامل المجتمع الدولي بأكمله مع ظاهرة الإرهاب من خلال تبني استراتيجية شاملة في جميع مكوناتها الأمنية والسياسية والثقافية والإعلامية وغيرها لضمان اجتثاث هذه الظاهرة الخطيرة من جذورها وتجفيف منابع تمويلها .

وأكدت اعتزاز البحرين بالعلاقات التاريخية الوثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة وحرصها على تعزيز مسار هذه العلاقات الاستراتيجية على المستويات كافة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين والصديقين ويسهم في ترسيخ الأمن والسلم في المنطقة.