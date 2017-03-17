تونس.. اعتقال إرهابيين في جنوب و وسط مدينة “صفاقس”

متابعات-فجر :

اعتقلت وحدات مكافحة الإرهاب بالشرطة التونسية في الساعات الأخيرة إرهابيين اثنين في مدينة صفاقس، وسيدي بوزيد. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الموقوفين يبلغان من العمر 24 و58 عاماً ومتهمين بالارتباط بجماعات إرهابية تتبنى منهجاً تكفيرياً. جرت العملية الخميس الماضي، وبعد يومين من تفكيك خلية إرهابية مؤلفة من ست نساء في أحياء مختلفة بضواحي العاصمة. وينسب للست نساء تهم الارتباط بتنظيم داعش. وتعد تونس من أكثر الدول المتضررة من التشدد في شمال إفريقيا. ووفقاً لبيانات حكومية واستخباراتية تونسية، فانضم نحو خمسة آلاف تونسي خلال السنوات الأخيرة لجماعات متطرفة مسلحة في الخارج.