تناول الخضار والفواكه يحد من الانسداد الرئوي للمدخنين

متابعات – فجر

قالت دراسة سويدية إن تناول المدخنين الحاليين والسابقين للمزيد من الخضار والفاكهة قد يقلل خطر الإصابة بمرض الانسداد الرئوي المزمن.

ومن بين أكثر من 40 ألف رجل فإن المدخنين الحاليين الذي يتناولون خمس حصص أو أكثر من الفاكهة والخضار يوميا كانوا أقل عرضة بنسبة 40% للإصابة بالانسداد الرئوي المزمن مقارنة بالمدخنين الذين يتناولون حصتين من هذه الأطعمة أو أقل. وارتبطت كل حصة إضافية من الخضر والفاكهة بتراجع خطر الإصابة 8%.

وقالت جوانا كالوزا التي قادت فريق الدراسة وهي من معهد كارولينسكا في ستوكهولم “يجب على كل المدخنين والمدخنين السابقين أن يتناولوا الفاكهة والخضراوات قدر الإمكان.”، وقالت “كل حصة إضافية من الفاكهة والخضار تقلص بشكل كبير احتمال الإصابة بالانسداد الرئوي المزمن.”

ويصعب الانسداد الرئوي المزمن عملية التنفس ويمكن أن يسبب السعال. والنوع الأكثر شيوعا من هذا المرض هو انتفاخ الرئة والالتهاب الشعبي المزمن وعادة ما يصيبان المدخنين أو المدخنين السابقين.

وكتب الباحثون في دورية ثوراكس إن مضادات الأكسدة الموجودة في الخضر والفاكهة قد تساعد في حماية الرئتين من الأضرار الناجمة عن التدخين.

وقال سيف شاهين أستاذ الجهاز التنفسي في جامعة كوين ماري في لندن الذي شارك في وضع افتتاحية رافقت نشر الدراسة إننا نعتمد على مضادات الأكسدة مثل تلك الموجودة في الفاكهة والخضر لحماية الرئة من المواد الضارة الموجودة في دخان السجائر ومن تلوث الهواء.

لكن شاهين أكد أن النظام الغذائي وحده لا يكفي لعلاج كل آثار التدخين. وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني “أهم شئ يمكنك القيام به للحد من احتمالات إصابتك بالانسداد الرئوي المزمن هو عدم التدخين أو التوقف عن التدخين.”