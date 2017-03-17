مقاتلات إسرائيلية تستهدف موقعاً عسكرياً في تدمر

وكالات – فجر

أعلن جيش نظام الأسد في بيان اليوم الجمعة أن طائرات حربية إسرائيلية استهدفت فجراً أحد المواقع العسكرية التابعة له على طريق تدمر في وسط سوريا، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه أهداف عدة في سوريا.

وجاء في بيان للجيش نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) “أربع طائرات للعدو الإسرائيلي أقدمت عند الساعة 2.40 فجر اليوم على اختراق مجالنا الجوي في منطقة البريج عبر الأراضي اللبنانية واستهدفت أحد المواقع العسكرية على اتجاه تدمر في ريف حمص الشرقي”، وأضاف البيان: “وسائط دفاعنا الجوي تصدت لها وأسقطت طائرة داخل الأراضي المحتلة وأصابت أخرى وأجبرت الباقي على الفرار”.

نفى جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أي طائرة أثناء الغارات التي شنها في سوريا، وقال لم يبلغ أي من الصواريخ التي أطلقت من سوريا ضد المقاتلات الجوية الإسرائيلية هدفه.

من جهته جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته لم تتعرض لضرر خلال عملية في سوريا الليلة الماضية، وأكدت إسرائيل أن صواريخ مضادة للطائرات استهدفت طائراتها أثناء مهمة في سوريا، وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي “لم تكن سلامة المدنيين الإسرائيليين أو طائرات القوة الجوية الإسرائيلية في خطر في أي وقت.”