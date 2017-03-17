القوات السعودية المشاركة في تمرين “حسم العقبان” تصل الكويت

متابعات – فجر

وصلت القوات السعودية المشاركة في تمرين حسم العقبان 2017م بدولة الكويت، الذي ستنطلق مناوراته الميدانية (مطلع الأسبوع المقبل)، حيث تشارك جميع أفرع القوات المسلحة مع قوات عسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي والجانب الامريكي الصديق.

وكان في استقبال الوحدات التي وصلت براً عبر منفذ الرقعي مساعد الملحق العسكري السعودي بدولة الكويت الرائد فهد بن سعد العجلان وعدد من ضباط القوات المسلحة الكويتية.

وأوضح قائد الوحدات السعودية المشاركة في تمرين (حسم العقبان 2017) العميد الركن محمد بن إبراهيم الربيع أن هذا التمرين المشترك يعد من أكبر التمارين على مستوى الشرق الأوسط، ويأتي ضمن خطط وبرامج القوات المسلحة التدريبية المعدة مسبقا لتطوير مهارات القوات المسلحة ورفع مستوى الجاهزية القتالية والاطلاع على ما لدى القوات المشاركة من تقنيات فنية والاستفادة من الخبرات المتبادلة وتعزيز التعاون الإقليمي في مجال العمليات المشتركة، وصولاً إلى تحقيق الهدف المنشود في مواجهة التحديات والأزمات المرتبطة بالعمليات العسكرية.

الجدير بالذكر ان هذا التمرين يعد النسخة الـ14 من سلسلة تمارين «حسم العقبان» التي بدأت عام 1999 حيث نفذ التمرين لأول مرة في مملكة البحرين الشقيقة، إذ شهدت نقلة نوعية تعكس المستوى الاحترافي الذي تتمتع به القوات المسلحة.