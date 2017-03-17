“الحصيني”: حالة جوية ماطره وموجة غبار متوقعه غداً

متابعات – فجر

توقع عبدالعزيز الحصيني عضو لجنة تسمية الحالات المناخيه ان يكون هناك حالة جوية ماطرة وموجة غبارية متوقعة من السبت مع احتمال تشكل عاصفة ترابية مساء الأحد بسبب تقدم منخفض جوي نحو المملكة ودول الخليج

وأشار الى أنه يمكن تصنيف قوة الحالة المتوقعة من خفيفة الى شبة قوية متوقعا تشكل السحب على ارتفعات مختلفة بعضها رعدي ممطر على أجزاء من مكة ، المدينة والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض والشرقية والكويت والبحرين وقطر والباحة وعسير ونجران وجازان.

وأضاف أن الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر ومن خفيفة إلى متوسطة مع غزارة على أجزاء من المنطقة الواقعة بين ينبع وجدة وبين القصيم والرياض والشرقية يرافقها نشاط للرياح مثيرة الغبار على معظم مناطق المملكة يومي السبت والأحد .