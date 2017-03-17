الأخضر يبدأ استعداده للقاء تايلاند

متابعات – فجر :

أجرى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم أولى حصصه التدريبية في المعسكر الخارجي المقام حالياً في العاصمة التايلاندية ” بانكوك ” ضمن البرنامج الإعدادي استعداداً لمواجهة منتخب تايلاند في الجولة السادسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2018 م، و أجريت الحصة التدريبية على الملعب الوطني ببانكوك.

بدأت الحصة التدريبية بالجري حول الملعب بعدها تمارين الإحماء باستخدام الأقماع، ليشرع بعدها المدير الفني السيد بيرت فان مارفيك بتنفيذ تمرين التمرير المتنوع بعدها قسم اللاعبين في مجموعات صغيره واللعب في المساحات الصغيرة. وعلى صعيد متصل اكتفى الثنائي محمد ال فتيل وياسر الشهراني بحصة تدريبية استراجاعية في النادي الصحي فيما لم يشارك اللاعب سلمان المؤشر في التدريبات لتعرضه لنزله معوية.

هذا وشهدت الحصة التدريبية حضور ومتابعة سعادة رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي السعودي لكرة القدم عادل محمد عزت والقائم بالأعمال السعودية في مملكة تايلاند الأستاذ عبدالاله الشعيبي.

يجري المنتخب السعودي مساء غداً السبت حصة تدريباته على الملعب الوطني ببانكوك عند الساعة السابعة مساءً.