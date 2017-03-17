تغريم الشهري 15 ألف ريال لامتناعه عن الحضور لمنطقة اللقاءات السريعة

متابعات – فجر :

غرمت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الجمعة، لاعب فريق نادي الجبلين/ عبدالله النزهة، قدرها 20,000 ريال وحرمانه من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة شهرين، وذلك بسبب التهجم على الحكم وتكتيف يديه ومحاولة ضربه والتلفظ عليه بألفاظ بذيئة ومهينة، بعد نهاية المباراة بين فريقي نادي الجبلين ونادي العربي على ملعب الأستاد في حائل ضمن أندية المملكة لدرجة الشباب.

ووجهة لجنة الانضباط لمدرب فريق نادي الأهلي كريستيان جروس لفت نظر له بضرورة احترام الأسس والقواعد التنظيمية والقانونية لكرة القدم، وذلك بسبب تأخر مدرب فريق النادي عن الحضور للمؤتمر الإعلامي (الصحفي) لمدة (25) خمسة وعشرين دقيقة.

كما غرمت لاعب فريق نادي النصر/ يحيى الشهري، 15،000 ريال، لامتناعه عن الحضور إلى منطقة الفلاش الانترفيو (اللقاءات السريعة الحصرية)، بعد نهاية المباراة التي أقيمت في تاريخ 04/06/1438هـ الموافق 03/03/2016م، بين فريقي نادي النصر ونادي الفيصلي على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن بطولة دوري جميل للمحترفين.

وغرمت اللجنة، نادي الفيحاء بدفع غرامة مالية قدرها 50,000 ألف ريال، لقيام جماهير النادي بالتلفظ على مسؤولي المباراة وذلك بترديد كلمات نابية طوال شوط المباراة الثاني وعند نهاية المباراة وأثناء دخول طاقم الحكام، وذلك في المباراة التي أقيمت بين فريقي نادي الفيحاء ونادي نجران على ملعب الملك سلمان في المجمعة ضمن بطولة المملكة لأندية دوري الدرجة الأولى.

وأصدرت اللجنة غرامة مالية لنادي الأهلي قدرها 7500 ريال، لحصول لاعبي فريقه الأولمبي على بطاقات ملونة تتمثل في (6 أصفر،1 أحمر) وذلك في لقاء النصر بكأس فيصل.