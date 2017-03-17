علاج حب الشباب نصائح طبية وخلطات طبيعية

متابعات – فجر :

يعد حب الشباب من أكثر المشاكل التى تواجه نضارة بشرة الوجه، وتزداد نسبة الإصابة بحبوب الشباب فى مرحلة البلوغ وتستمر حتى فترة المراهقة، لذلك تمت تسميتها بذلك الإسم، مع العلم أنها قد تستمر الى فترات عمرية أكبر من فترة المراهقة. من المعروف انه يوجد الكثير من العلاجات الطبية التى تساهم فى علاج حب الشباب ولكن احتواء هذه العلاجات الطبية على بعض المركبات الكميائية قد يسبب بعض المشاكل للبشرة خاصة جفاف البشرة وهيجانها فى بعض الأحيان. لذلك نقدم لمتابعينا من الجنسين الشباب والفتيات المعرضين لمثل هذه المشكلة في قسم العناية بالوجه بعض من أهم النصائح الوصفات الطبيعية التى تؤدى إلى القضاء على مشكلة ظهور حبوب الشباب، مع العلم ان هذه الوصفات يمكن استخدامها فى المنزل وبدون انفاق اموال كثيرة أو من دون الإضرار بالبشرة نتيجة لأن كل المكونات المستخدمة فيها مستوحاة من الطبيعة. يجدر بالذكر أن هذه الوصفات تظهر نتيجتها خلال أيام إذا تم الإلتزام بإستخدامها دون إنقطاع، ذلك وفق مجربين من الجنسين.

كيفية الوقاية من حب الشباب:

قبل الخوض فى شرح الوصفات وطريقة عمل الخلطات يجدر بالذكر التنويه عن أهم النصائح التى تساعد على تجنب ظهور حب الشباب، حيث يجب الإهتمام بالبشرة ونظافتها وتجنب العرق حيث أن العرق يوفر بيئة مثالية لنمو البكتيريا والسموم التى تسبب ظهور حب الشباب كما يسبب أيضا ظهور أثار غير مرغوب بوجودها.

وفيما يلى بعض أهم الخطوات التى يجب إتباعها للحفاظ على بشرة سليمة خالية من البثور والحبوب:

1- يجب تجنب لمس أو حك الحبوب الغير ملتهبة حيث أن ذلك يؤدى إلى إلتهابها، كما يجب تجنب إزلة السائل الموجود فى الحبوب الملتهبة حيث أن ذلك يؤدى إلى ظهور بعض الندبات والأثار الغير مرغوب فى ظهورها كما يؤدى أيضا إلى انتشارها على باقى جلد الوجه ومشاكل مثل فرط التصبغ.

2- يجدر التنبيه إلى أن غسل البشرة بإستمرار يؤدى إلى الحفاظ على نظافتها وإزالة الزيوت الموجودة بالوجه مع العلم أن الإفراط فى غسيل الوجه قد يؤدى إلى نتائج عكسية، ينصح إستخدام غسول للوجه خالي من الزيوت.

3- المياه تساعد على التخلص من السموم خارج الجسم وتعمل أيضا على ترطيب بشرة الجسم لذا ينصح بشرب كمية من المياه لا تقل عن 8 : 10 أكواب يوميا.

4- يجب التنبيه أنه بالنسبة للفتيات يجب إزالة المكياج قبل النوم حيث أن مساحيق التجميل تؤدى إلى إغلاق مسام الجلد الأمر الذى قد يسبب ظهور الحبوب والبثور.

5- الحرص التام على تناول أطعمة صحية لا تسبب الحساسية حيث أن بعض الأجسام معرضة إلى ظهور الحساسية نتيجة بعض الأطعمة، مع العلم أنه من الأفضل المداومة على إتباع نظام غذائي صحي.

6- ممارسة الرياضة بشكل مستمر لها فوائد كثيرة للجسم ومن فوائدها إمداد الجسم بالأوكسجين النقى وتعمل على جريان الدم داخل الخلايا والحفاظ على تجددها والعمل أيضا على إزالة الخلايا الميتة وبالتالى تقليل فرص ظهور حب الشباب.

خلطات إزالة حب الشباب:

زيت شجرة الشاي

يمتلك زيت شجرة الشاي نفس خصائص مادة البنزويل بروكسيد وهى المادة الفعالة في عدد من مستحضرات التجميل التي تعمل على إزالة حبوب الشباب. يتم استخلاص هذا الزيت من شجرة أوراق الشاي ويستخدم هذا الزيت للدهان على المنطقة المصابة بكمية محدودة مع الحرص التام على تجنب وضعه على المنطقة المحيطة بالعين، يجدر بالذكر أن ذلك الزيت للاستعمال الظاهري فقط ويجب تجنب تناوله بأي طريقة.

الألوفيرا أو الصبار

الألوفيرا تعرف بقدرتها الهائلة على معالجة البشرة وترطيبها، وتعد الألوفيرا عبارة عن عصارة من نباتات الصبار، تستخدم هذه الخلطة لترطيب المنطقة المصابة بالبثور وتعمل على تخفيف الإحمرار وتدهن هذه الخلطة 2 مرة فى اليوم.

خلطة بيكربونات الصوديوم (صودا الخبز)

من المعروف أن الخلايا الميتة تتسبب فى إنسداد المسام وبالتالى تكوين الحبوب، لذلك نستخدم صودا الخبز لتقشير البشرة والتخلص من هذه الخلايا الميتة، تعمل أيضا صودا الخبز على تقليل حموضة البشرة ذلك يساعد على التقليل من اتساع مسام الوجه. ينصح بعدم إستخدام هذه المادة على البشرة الحساسة فمن الممكن أن تسبب فى تهيجها. وعن طريقة الإستخدام، يمكن تدليك الوجه بهذه الوصفة بطريقة دائرية، أيضا يمكن إضافة الماء إلى صودا الخبز وعمل ماسك على الوجه لمدة لا تقل عن 10 دقائق وبعد ذلك شطف الوجه بالماء الدافىء.