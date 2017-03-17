“الغفيص” يبحث تعزيز التعاون في مجالات التفتيش والتدريب مع هواوي الصينية

متابعات – فجر :

زار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، الجمعة، على هامش الجولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله-، شركة هواوي الصينية، حيث اطلع على أبرز الخدمات التي تقدمها الشركة في مجال تقنية المعلومات.

وبحث وزير العمل والتنمية الاجتماعية خلال الزيارة، عدداً من الموضوعات، وسبل تعزيز التعاون بين الوزارة والشركة.

وناقش الدكتور الغفيص تطوير أنظمة وشبكات الوزارة، والتعاون في مجال التدريب الإلكتروني عبر منصة “دروب”، إلى جانب تصميم حلول تقنية مبتكرة لبرامج قطاع التفتيش.

من جهة أخرى، سيتم عقد ورشة عمل بين الوزارة ومجموعة من المختصين في الشركة، لمناقشة عدد من الموضوعات، ومنها رفع كفاءة منسوبي الوزارة العاملين في المجال التقني، وتطوير الحلول التقنية المستخدمة في خدمات ذوي الإعاقة ومراكز التأهيل الشامل والحضانات، ووضع الخطط التنفيذية والزمنية اللازمة.