الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعلن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

متابعات-فجر:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي أقيمت قرعتها اليوم الجمعة في مقر اليويفا بمدينة نيون السويسرية.

تأهل إلى ربع نهائي دوري الأبطال 8 أندية، هي برشلونة، ريال مدريد، أتلتيكو مدريد، بايرن ميونيخ، بوروسيا دورتموند، ليستر سيتي، موناكو، ويوفنتوس.

وحصل ريال مدريد وبرشلونة على ميزة خوض مباراة العودة على ملعب كل منهما، في حين ستكون مرحلة الذهاب في ألمانيا وإيطاليا.

سيكون جدول مباريات ربع نهائي البطولة كالتالي:

11 إبريل:

بوروسيا دورتموند -موناكو

يوفنتوس – برشلونة

12 أبريل:

أتلتيكو مدريد – ليستر سيتي

بايرن ميونيخ – ريال مدريد

18 أبريل:

ليستر سيتي – أتلتيكو مدريد

ريال مدريد – بايرن ميونيخ

19 أبريل:

موناكو – بوروسيا دورتموند

برشلونة – يوفنتوس