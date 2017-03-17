تغيير موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الليجا

متابعات-فجر:

أفادت الصحافة الإسبانية بأن هنالك إمكانية تغيير في موعد مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد المقامة في 23 من آبريل القادم ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” فإن التغييرسيكون بناءاً على قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المقامة ظهر اليوم الجمعة.

وستلعب مباراة الكلاسيكو في الدوري في الموعد الجديد يوم 22 آبريل والذي سيكون يوم سبت، بينما سيلعبا معاً إذا أوقعتهما القرعة ضد بعضدهما في الثامن عشر أو التاسع عشر من نفس الشهر.

وستقام بعد ساعة من الآن قرعة دوري أبطال أوروبا وهنالك إمكانية لمباراتي كلاسيكو في ربع النهائي.