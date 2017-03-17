شرطة الرياض:القبض على 4 وافدين قاموا بأنشطة مالية مشبوهة

متابعات-فجر:

قامت شرطة الرياض برصد مجموعة من الوافدين قاموا بأنشطة مالية مشبوهة “غسيل أموال”، حيث عملت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة على وضع الخطط اللازمة لكشف انشطتهم وضبطها.

وقد تبين أنهم أربعة وافدين ” ثلاثة يمنيين ومصري ” أشارت الدلائل على وقوفهم خلف عمليات جلب نقود من خارج البلاد بطريقة غير مشروعة بواسطة ثلاثة منهم وتسليمها للمتهم الرابع وافد مصري الذي يتولى بدوره ايداعها في بنوك محلية لحساب شركة إنشاءات يعمل بها بمهنة محاسب ( استخدمت غطاء لممارسة انشطتهم الاجرامية ) ومن ثم سحبها بالعملة السعودية ( الريال ).

وصرح الناطق الاعلامي بشرطة المنطقة العقيد / فواز بن جميل الميمان أنه استمرارا لجهود شرطة المنطقة لمكافحة الجرائم بكافة انواعها ، تم ضبطهم تباعاً من خلال كمائن محكمة، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مبالغ مالية وعملات نقدية أجنبية مختلفة ، وبسماع أقوالهم مبدئيا أقروا بما نسب إليهم متفاسمين الأدوار فيما بينهم .

وأضاف الميمان أنه تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص .