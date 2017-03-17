جزيرة سكوبيلوس اليونانية عاصمة سلسلة جزر سبوراد

متابعات-فجر:

تعد سكوبيلوس عاصمة سلسلة جزر سبوراد واحدة من الجزر اليونانية الساحرة التي تحظى بشعبية كبيرة بين السائحين على مدار العام، حيث تتميز بالخضرة والجمال والشواطىء المميزة علاوة على الغابات الرائعة، ما يجعلها دوما محط أنظار الباحثين عن الاستمتاع بأروع العطلات لاسيما خلال فصل الصيف.

وهناك عدد من الخيارات المختلفة من وسائل النقل للوصول الى الجزيرة؛ تبدأ مع العبارة لأن الجزيرة لا تمتلك مطارا خاصا بها، ومن ثم يحتاج الزائر أولا للوصول الى جزيرة سكياثوس المجاورة ثم اتخاذ العبارة إما إلى ميناء غلوسا في رحلة تستغرق 20 دقيقة أو إلى مدينة سكوبيلوس تاون في غضون حوالي 45 دقيقة.

على الرغم من شعبية الجزيرة الكبيرة بين محبي اليونان، ولكنها إلى الآن مازالت واحدة من أجمل الجزر اليونانية المثالية لمحبي الهدوء والاستمتاع بعيدا عن صخب المدن، وذلك بين المناظر الطبيعية الساحرة والمساحات الخضراء الرائعة، والتاريخ الغني، ناهيك عن روعة أشجار الصنوبر وبساتين الزيتون التي تنتشر رائحتها العطرة في الأجواء، ما يضفي على الجزيرة رونق وطابع خاص يميزها بين الجزر اليونانية الأخرى.

المدينة الرئيسية في الجزيرة تعرف باسم سكوبيلوس تاون، وهي مدينة تعانقها التلال المنحدرة، والطرق المتعرجة وتعج بالمشاهد الطبيعية والمعالم السياحية الرائعة، بما في ذلك أجمل الشواطئ، والحياة الليلية المفعمة بالحيوية، والكثير من المطاعم والمقاهي التقليدية التي تعطي للزائر لمحة عن قرب لطبيعة الحياة المحلية في الجزيرة.

وفي هذه المدينة التي تعد العاصمة والميناء الرئيسي للجزيرة، والتي تزينها المنازل البيضاء ذات الحدائق والشرفات المليئة بالزهور، يمكن للزوار الاستمتاع بجولة سيرا على الأقدام بين الشوارع المرصوفة بالحصى والقصور القديمة المبنية من الحجر مع التنزه والتسوق على الواجهة البحرية للمدينة والمكونة من المطاعم والمحلات التجارية وفرص الاستمتاع بأجمل الأجواء في الهواء الطلق.