انيستا يحدد مصيره مع برشلونة

متابعات-فجر:

صرح آندرياس إنيستا قائد برشلونة الإسباني بأنه قد تم تأجيل تجديد عقده مع البلوجرانا حتى انتهاء هذا الموسم، مشيراً إلى أنه يرغب في التركيز أكثر مع الفريق، وسيرحل في حالة إذا أصبح تواجده غير مهماً.

وينتهي عقد إنيستا مع برشلونة صيف عام 2018، لذا يرغب مسئولو النادي الكتالوني في تجديد عقد اللاعب، حيث يعتبر أحد أعمدة الفريق منذ سنوات عديدة.

وأشارت التقارير الصحفية أن إنيستا فضّل تأجيل تجديد عقده مع الفريق لنهاية هذا الموسم، حتى يركز أكثر مع البلوجرانا، ويرى هل بمقدوره الاستمرار أكثر معهم أم لا.

ولكن تحدث إنيستا حسب موقع “جول” العالمي قائلاً “استمراري مع برشلونة؟ أي شخص بإمكانه التكهن حول مستقبلي، ولكنني واضح بشأن مسألة تجديد عقدي، حالياً أنا أصب تركيزي فقط على إنهاء الموسم بشكل جيد”.

وأضاف “بعد نهاية هذا الموسم، سنتحدث عن كل شيء، وأحلل الموقف بالنسبة لموقفي مع الفريق، ومستقبلي بشكلٍ عام”.

وتابع “وهذا ليس معناه أنني لن أجدد تعاقدي مع برشلونة، بل أنا أتمنى الاستمرار معهم، وإنهاء مسيرتي هنا، ولكن هذا سيتم تحديده بناءاً على أدائي في الملعب، وما أشعر به، وبالتأكيد لن استمر إذا أصبحت غير مهم في الفريق”.