دار “جداول” تُثري معرض الكتاب بـ 30 عنوانًا جديدًا

متابعات – فجر :

تشارك دار جداول في معرض الكتاب الدولي لهذا العام بـ 30 عنوانًا جديدًا، تتنوع ما بين الفكر والفلسفة والتاريخ والسياسة، وكذلك الفكر الإسلامي.

وتعرض الدار هذا العام، عددًا من كتب السيرة لشخصيات سعودية، منها:

1-كتاب “صخور النفط ورمال السياسة”، الذي يتحدث عن الوزير الراحل عبدالله الطريقي، أول وزير للنفط في المملكة.

2- كتاب “سيرتهم” المهتم بصفحات من تاريخ الإدارة والاقتصاد في السعودية، ويتحدث عن بعض الشخصيات المهمة مثل الجميح ومحمد الطويل.

3- كتاب “ناصر المنقور.. أشواك السياسة وغربة السفارة”، الذي يتحدث عن الراحل ناصر المنقور، مؤسس جامعة الملك سعود، وأول وآخر وزير لشؤون مجلس الوزراء.

وجاءت الكتب التاريخية هذا العام الأكثر مبيعًا، مثل كتاب “تربـة في العهد السعودي”، الذي يقدم دراسة مهمة وتاريخية لهذه المدينة، وكتاب “العقيلات في سوريا” والذي يتناول دورهم الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والعسكري عبر ترحالهم في بلاد نجد والمدن السورية، فضلاً عن كتاب “القصيم عبر التاريخ”، الذي يتحدث عن منطقة القصيم التي كانت مسرحًا للكثير من الوقائع التاريخية من قبل الإسلام، وحتى عام 1350هـ، وكتاب “هجرة الغطغط في عهد الملك عبدالعزيز”.

يذكر أنَّ معرض الرياض الدولي للكتاب انطلق برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – تحت شعار (الكتاب.. رؤية وتحول)، ويُغلق أبوابه السبت المقبل.