طاجيكستان تمنح السعوديين تأشيرة إلكترونية بـ 100 ريال

متابعات – فجر :

أكد سفير جمهورية طاجيكستان لدى المملكة العربية السعودية، ضراب الدين القاسمي، أن بلاده طبقت بوابة إلكترونية للسياح السعوديين لمنحهم التأشيرات فور طلبها عبر البريد، وذلك لتسهيل القدوم إلى البلاد وتخفيف الإجراءات.

وقال “ضراب”: طاجيكستان تفتح أبوابها لجميع السياح العرب خاصة من السعودية بلاد الحرمين والتى بيننا وبينها علاقة قوية، وقيمة التأشيرة 100 ريال سعودي.

وتتمتع طاجيكستان بطبيعة ساحرة وأماكن خلابة تسلب الألباب، وتجمع مناخ الفصول الأربعة خلال وقت واحد، علاوة على ما يتمتع به أهلها من ود وحب للزائرين.

وتعتبر طاجيكستان بلدا سياحيا بامتياز، نظراً لأن فيه كل المواصفات التي ينشدها السائح في وجهته بدءا من الأمن والأمان والطبيعة الجميلة والشعب البسيط وصولا إلى سهولة ورخص الحياة المعيشية التي تجعل السياحة العائلية في ذلك البلد الخيار الأمثل والأفضل.

وتقع طاجيكستان التي انفصلت عن الاتحاد السوفيتي عام 1994 في قارة آسيا تجاورها إيران وباكستان وأفغانستان وتبلغ مساحتها أكثر من 110 آلاف كيلو مترات مربعة.

ويبلغ تعداد سكانها 8 ملايين نسمة، وهي دولة واعدة غنية بالمعادن من ألمنيوم وحديد وغيرهما بالإضافة إلى النفط والصمغ.

وفتحت طاجيكستان علي يد القائد الإسلامي قتيبة بن مسلم، ودخلها الإسلام منذ القرن السادس وأهم ما يميز أهلها الاعتزاز الكبير بدينهم وبثقافتهم وبحضارتهم.

وزار ثمانية آلاف سعودي طاجيسكتان فى عام 2016 وتطمح وزارة السياحة أن يزيد الرقم إلى 50 ألف زائر بعد منح التأشيرة الإلكترونية.