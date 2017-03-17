أعراض الإصابة بخشونة الركبة وطرق علاجها

متابعات-فجر :

خشونة الركبة هي أحد الأمراض التي تصيب مفاصل الركبة، حيث إنه يتم تآكل الغضاريف التي تحيط بها وتحميها من الاحتكاك المباشر مع بعضها البعض، ونتيجةً لذلك يحدث ضعف وعدم تماسك بالغضاريف، ممّا يعمل على تشقّق سطحها ويصبح عارياً من الغضاريف. يتعرّض العديد من الأشخاص لخشونة الركبة، وهي من الأمراض الشائعة بين نسبة كبيرة من السيدات دون الرجال، وذلك لطبيعة العوامل والأسباب التي تؤدي لحدوث مثل هذا المرض المتوفّرة عند السيدات، كما وتتم الإصابة بهذه الحالة من عمر الخمسين حتّى الستين، مع إمكانيّة علاج تلك الحالة ولكن من دون أن يتم التخلّص من أعراض خشونة الركبة بشكل كلّي. أسباب خشونة الركبة التقدّم بالعمر من أهم أسباب الإصابة بخشونة الركبة، بسبب ضعف المفاصل وعدم قدرة الجسم على تجديد الخلايا. الزيادة بالوزن، يعتبر الوزن الزائد سبباً أساسيّاً لخشونة الركبة بالعالم العربي وخصوصاً السيدات، ممّا يزيد من الضغط الواقع على المفاصل. العامل الوراثي: أثبتت الدراسات أن نسبة من الأشخاص الذين يعانون من خشونة الركبة سببها وراثي. الممارسات الخاطئة بالحياة اليوميّة، مثل الجلوس لفترات طويلة بوضعية القرفصاء واستعمال الأدراج بكثرة. الأمراض المتعلّقة بالمفاصل، مثل الروماتيزم. تعرّض الركبة لإصابة تؤذيها بشكل كبير. الإجهاد المتكرّر على الركبة، ممّا يزيد من الضغط عليها ويعمل على تآكل الغضاريف المحيطة بها. اضطرابات بالنمو وعدم انتظام هرمونات الجسم. أعراض الإصابة بخشونة الركبة الإرهاق والتعب الشديد أثناء صعود ونزول الدرج. الشعور بتصلّب المفاصل وخصوصاً أثناء الصباح. الصعوبة بأداء العديد من الوجبات اليوميّة والمشي والجلوس. الشعور بالألم المفاجئ وعدم القدرة على الإحساس بالمفصل. الإصابة بالعرج لعدم استواء الركبيتين أثناء المشي. طرق علاج خشونة الركبة ينقسم العلاج إلى قسمين، وهما العلاج الجراحي وغير الجراحي، وللحديث عن الطريقتين بشيء من التفصيل نضع لكَ التالي. العلاج غير الجراحي يتم البدء بهذا النوع من العلاج بالمراحل المبكرة من خشونة الركية. اتباع الإرشادات والتعليمات الصحيّة التي تساعد بالتخفيف من الألم الواقع على الركبة. ممارسة التمارين الرياضيّة التي تناسب حالة الجسم والمريض. استعمال الحقن الموضعية المنقسمة إلى نوعين: الإبر المحتوية على الكورتوزون، وهي عبارة عن مسكّن ومضاد خفيف للالتهاب ولكن بشكل مؤقت، وتساعد على تخفيف الألم. الإبر الزيتية ولكنها باهظة السعر، وهي تعمل على تزييت الغضاريف، وتساعد بليونتها، والتقليل من نسبة الاحتكاك بالمفاصل. استعمال الكمادات الدافئة، بوضعها على الركبة لمدة عشرين دقيقة أكثر من مرّة خلال اليوم. تناول الأدوية ومسكّنات الألم مثل البنادول والبراسيتامول، وبهذه الأدوية يحتاج المريض لفترة طويلة من العلاج تدوم عدّة أشهر. العلاج الجراحي يتم اللجوء للجراحة بالحالات الصعبة والمتقدّمة، وبعد فشل جميع العلاجات السابقة، ويتم اجراء الجراحة حسب الأسباب التي أدّت لحدوث خشونة الركبة ومن هذه العمليات الجراحية: جراحة لتصحيح تقوّس القدمين. جراحة تنظيف الغضاريف واستعادة ليونتها عن طريق الناظور. جراحة زراعة مادة هلاميّة بين المفاصل الرئيسيّة التي تربط الركبة مع بعضها البعض. زراعة المفاصل الصناعيّة. طرق الوقاية من خشونة الركبة ممارسة التمارين الرياضيّة بشكل مستمر. تجنّب الإجهاد والوقوف لفترات طويلة. تجنّب صعود ونزول الأدراج العالية بشكل مبالغ فيه. الغذاء المتوازن الذي يحمي الجسم من الوزن الزائد. تخفيف الوزن حتّى يخف الضغط من على الركبة.