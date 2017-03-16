“البيت الأبيض” يعلن مرشحه لمنصب نائب وزير الدفاع

متابعات-فجر :

قال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن “الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح المدير التنفيذي البارز في شركة بوينغ باتريك شناهان، لمنصب نائب وزير الدفاع.

وشركة بوينغ هي من أكبر المتعاقدين مع وزارة الدفاع وتمد الجيش الأمريكي بالعديد من المعدات العسكرية الضرورية من بينها طائرات اف/ايه-18 سوبر هورنيت، ومروحيات أباتشي القتالية، ومروحيات تشينوك وطائرة الرئاسة “ايرفورس وان” التي تمر في المراحل الأولى من عملية استبدالها والتي قال ترامب إنها “مكلفة جداً”.

وعمل شناهان في السابق نائباً للرئيس والمدير العام لأنظمة بوينغ الصاروخية الدفاعية والمدير العام لأنظمة المروحيات في الشركة في فيلادلفيا.

وفي حال تأكيد تعيينه، فإنه سيخلف روبرت وورك الذي بقي في منصبه بصفة مؤقتة منذ انتهاء رئاسة باراك أوباما، وسيكون نائباً للوزير جيم ماتيس، الجنرال المتقاعد في قوات المارينز.