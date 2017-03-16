تبوك.. فريق طبي ينقذ حياة طفل تعرض لنزيف حاد في الدماغ

متابعات-فجر :

نجح فريق طبي بمستشفى الوجه بمنطقة تبوك في إنقاذ حياة طفل عمره ستة سنوات تعرض لنزيف حاد في الدماغ نتيجة سقوطه من علو مترين .

وحسب وزارة الصحة فإن الطفل قد أحضر إلى الطوارئ وعند إجراء الفحص السريري تبين وجود نزيف حاد وتجمع كمية ضخمة من الدم بين عظم الجمجمة وغشاء الأم الجافية مما سبب ضغط شديد على المخ.

وعلى الفور تم إدخال الطفل غرفة العمليات وأجريت له عملية جراحية مستعجلة لإيقاف النزيف وإزالة الدم المتخثر الضاغط على الدماغ بعدها تم وضع الطفل في العناية الفائقة ،وحالته الصحية مستقرة الآن ولله الحمد .