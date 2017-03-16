وفاة وإصابة 7 أشخاص إثر حادث تصادم بمحافظة جدة

متابعات-فجر :

تلقت عمليات هيئة الهلال الأحمر، أمس الخميس، بمحافظة جدة بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم وأسفر الحادث عن حالة وفاة و 7 إصابات منها حالة احتجاز.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر بمحافظة جدة عبد الله أحمد أبوزيد، أن 5 فرق إسعافية بالإضافة إلى فرقة استجابة متقدمة باشرت موقع الحادث، حيث كان مصاب محتجز داخل السيارة وشاركت في الموقع فرق الإنقاذ من الدفاع المدني لفك الاحتجاز عن المصاب ، حيث تم تقديم العناية الطبية والإسعافية للمصابين من قبل الفرق الإسعافية تم نقل 5 إصابات متوسطة ، لمستشفى الملك فهد و إصابتان خطيرة إلى مستشفى السعودي الالماني، وقد حضر للموقع القائد الميداني عوض الكثيري .

وأشار المتحدث الرسمي بالضرورة التزام جميع قائدي المركبات أخذ الحيطة والحذر بأنظمة المرور ووسائل السلامة كما يتمنى للجميع السلامة .