القصيم: “المحرج” يختتم جولته بزيارة عدد من الإدارات والأجهزة الأمنية

القصيم – فجر :

اختتم معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج زيارته لمنطقة القصيم والتي جاءت بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ورافقه خلالها معالي قائد قوات الطواريء الخاصة الفريق ركن خالد بن قرار الحربي وعدد من مساعدي مدير الأمن العام ومدراء الإدارات العامه حيث استغرقت ثلاثة أيام، بدأها يوم الخميس 1438/6/15هـ بحضور حفل تخرج 400 طالب من أفراد قوات الطواريء الخاصة برعاية وحضور سمو أمير المنطقه الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز حيث كان في مقدمة من استقبلوه.

ثم قام الفريق المحرج بزيارة لجهات الأمن العام بالمنطقه ابتدأها بزيارة شرطة المنطقه ثم الأدلة الجنائية والدوريات الأمنية وإدارة المرور والقوات الخاصة لأمن الطرق ومدينة تدريب الأمن العام وإدارة التحريات والبحث الجنائي.

كما التقى خلال هذه الزيارات بمنسوبي هذه الإدارات واستمع منهم لشرح مفصل عن آلية انجاز الأعمال والمهام اليومية وعن احتياجهم من التجهيزات الأمنية التي يمكن أن تسهم في تحسين الأداء وترتقي بمستوى الإنتاجية

مدير الأمن العام أكد ان هذه الزياره تأتي بهدف تلمس احتياجات جهات الامن العام في المتطقه وتطوير الاداء بما يحقق تطلعات ولاة الأمر مؤكداً على أهمية التدريب والتأهيل الجيد لرجال الأمن العام وتطوير قدراتهم ومهارتهم في أداء المهام الموكلة لهم وأهمية إدخال التقنيه لتسهيل وتسريع الاجراءات الاداريه مشيراً إلى أن الارقام والاحصائيات هي المعول عليه في قياس مدى التطور والتقدم في الخدمات التي تقدمها أجهزة الامن العام .

وذكّر العاملين بضرورة إخلاص النيه لله سبحانه وتعالى واستشعار أهمية العمل والمهام التي يؤدونها وأهمية التوجيه المباشر للمرؤسين والقرب منهم ومعالجة مايطرأ من ملاحظات بالحكمه واهمية التدرج في عقوبة المخالفين والمقصرين وبحث أسباب تقصيرهم ومخالفاتهم والعمل على علاجها.

كما قام بزيارة وديه لإدارة المباحث العامه بالمنطقه وفرع هيئة التحقيق والادعاء العام التقى خلالها بالمسئولين في الجهازين وناقش خلالها أوجه التعاون وتعزيز العلاقه وىتنسيق وتكامل الجهود وتذليل العقبات مشيداً في الوقت ذاته برقي العلاقه وقوة التعاون بين الأمن العام وهيئة التحقيق والادعاء العام والمباحث العامه في جميع المهام والأعمال والعمليات المشتركه مثنياً ومشيداً بالدعم الدائم والمؤازره من معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام الشيخ محمد العبدالله ومعالي مدير عام المباحث العامه الفريق اول عبد العزيز الهويريني وان هذا التعاون والانسجام القائم هو نتاج لتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي نائب خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله.