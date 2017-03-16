الرحالة السعودي “اليحيا” يقطع 1300 كيلو وفاءً لمصابي القوات المسلحة على الحد الجنوبي

واس – فجر:

انطلق الرحالة فهد بن إبراهيم اليحيا، على دراجته الهوائية من مدينة الرياض باتجاه الحد الجنوبي، في رحلة يهدف من خلالها نقل رسالة وفاء لمصابي القوات المسلحة، تحت عنوان “رجال القوات المسلحة نموت ليحيا الوطن”.

وقد دشن انطلاق الرحلة مدير عام الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، بعد أن أنهت إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي للقوات المسلحة جميع الترتيبات اللازمة لرحلة اليحيا.

وبدأت رحلة اليحيا أمس، من مدينة الأمير سلطان الطبية بالرياض، حاملاً معه معاني ورسائل الحرص والتكاتف لحماية الوطن الغالي إلى إخوانه أبطال ورجال الحد الجنوبي، وبيده المصحف الشريف تعبيراً عن التمسك بالعقيدة الإسلامية وحماية المقدسات الشريفة.

ومن المنتظر أن تستغرق رحلة اليحيا الذي يقطع فيها 1300 كيلو متر، عشرة أيام، قبل وصوله الحد الجنوبي، موصلاً رسالته السامية لإخوانه رجال القوات المسلحة المرابطين على الحد حماية للوطن والأرض والدين.