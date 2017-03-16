“الفيفا” يمنع الاتحاد من التسجيل فترتين قادمتين

متابعات – فجر :

قالت تقارير إعلامية تم تداولها بصورة كبيرة: إن الاتحاد الدولي “فيفا” قد قرر إيقاع عقوبة جديدة على نادي الاتحاد بسبب مستحقات لاعبه السابق، الأسترالي “جيمس ترويسي”.

وبحسب تلك الأنباء المتداولة فإن عقوبة الفيفا الجديدة هي المنع من التسجيل فترتين قادمتين؛ أي الميركاتو الصيفي القادم 2017 والشتوي 2018، بينما قالت مصادر اتحادية: إن قرار الفيفا المزعوم لم يصل بعد للنادي.

وعانى الاتحاد في الموسم الحالي من عقوبة الخصم من رصيده ثلاث نقاط تسببت في إبعاد الفريق عن المنافسة على اللقب بصورة كبيرة.

وكان اللاعب الأسترالي “جيمس ترويسي” قد انضم إلى صفوف العميد في فترة الانتقالات الصيفية عام 2015، لكنه لم يستمر مع الفريق لأكثر من ستة أشهر بسبب عدم حصوله على مستحقاته.