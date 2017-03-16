تسعة مرشحين لمنصب مدير عام اليونسكو

متابعات – فجر :

قدمت تسعة دول أعضاء في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “يونسكو” مرشحاً لمنصب المدير العام للمنظمة، لخلافة البلغارية ايرينا يوكوفا التي تنتهي ولايتها هذا العام، بحسب ما أعلنت اليونسكو اليوم الخميس.

وجاءت الترشيحات من مصر والعراق ولبنان وقطر وأذربيجان وفرنسا والصين وفيتنام وغواتيمالا.

وأعلن المرشحين رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو مايكل ووربس الخميس وهم: مشيرة خطاب “مصر”، وصالح الحسناوي “العراق”، وفيرا خوري “لبنان”، وحمد الكواري “قطر”، وبولاد بلبل اوغلو “أذربيجان”، واودري ازولاي “فرنسا”، وتانغ كوان “الصين”، وفام سان شاو “فيتنام”، وخوان الفونسو فيونتس سوريا “غواتيمالا”.

ويتم اقتراح المدير العام للمنظمة من المجلس التنفيذي ويعينه المؤتمر العام لليونسكو لولاية من أربع سنوات.

وسيجري المرشحون مقابلات مع المجلس التنفيذي يومي 26 و 27 أبريل، ويعلن المجلس قراره في أكتوبر 2017 بالتصويت السري، ثم ينظر المؤتمر العام للمنظمة في مقترحه في نوفمبر ويصوت عليه، وتضم اليونسكو 195 عضواً وعشرة أعضاء مشاركين.